Onu,Obama condanna abusi caschi blu

Il presidente americano Barack Obama, durante il summit sul peacekeeping che presiede al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite, ha ribadito che bisogna insistere sulla tolleranza zero per gli abusi commessi dai caschi blu e che "tali violenze devono finire". "Abbiamo deciso di aumentare il sostegno degli Stati Uniti per le operazioni di pace dell'Onu con nuove risorse - ha poi aggiunto - più soldati, supporto logistico, trasporto aereo e marittimo".