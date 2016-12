Onu: "Nel 2015 ci sono stati 65,3 milioni di rifugiati a livello globale, mai così tanti"

Le richieste d'asilo a livello globale - Nel 2015 si è registrato un altro record in termini di richieste di asilo nei Paesi industrializzati, con quasi 2 milioni di domande, facendo salire così a 3,2 milioni le pratiche ancora pendenti. Il Paese dove sono state presentate più richieste è la Germania (441mila), seguita dagli Stati Uniti (172mila casi). Qui gran parte dei rifugiati sono cittadini centroamericani in fuga dalle violenze. Secondo l'Unhcr, il 51% dei rifugiati nel mondo sono bambini, molti dei quali abbandonati soli nei propri Paesi, come emerge dalle quasi 100mila richieste di asilo presentate da piccoli separati dalle famiglie.



I Paesi con più rifugiati - I Paesi che ospitano il maggior numero di profughi, si legge nel rapporto, sono la Turchia (con 2,5 milioni di persone), il Pakistan (con 1,6 milioni), il Libano (con 1,1 milioni), l'Iran (con 949.400), l'Etiopia (con 736.100) e la Giordania (con 664,100). Tra i Paesi da cui proviene il maggior numero di rifugiati è la Siria (con 4,9 milioni di persone fuggite), seguita da Afghanistan (2,7 milioni) e Somalia (con 1,1 milioni).



Mattarella: "I rifugiati arricchiscono l'Italia" - "I rifugiati arricchiscono il nostro Paese: l'Italia soffre di un tasso di demografia basso e l'arrivo di giovani di talento e capacità, se ben governato, la arricchisce". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo al centro accoglienza per migranti San Saba, a Roma, in occasione della Giornata mondiale del Rifugiato "Poco fa abbiamo ascoltato tre storie di rifugiati, siamo tutti rimasti estremamente coinvolti - ha proseguito il Capo dello Stato -. È l'ennesima dimostrazione che nessuno lascerebbe il proprio Paese se potesse vivere in pace".



"Occorrono politiche serie e lungimiranti" - L'Onu e il Centro Astalli (che gestisce il centro, ndr), ha osservato il Capo dello Stato, si trovano a un crocevia: "Da un lato ci sono i rifugiati, che fuggono da guerre, persecuzioni e miserie. Dall'altro i Paesi di approdo, che vivono in pace e libertà, con benessere a volte mal distribuito, ma certamente in condizioni migliori dei Paesi da cui i rifugiati fuggono. Dovrebbe essere un incontro semplice, ma non sempre è così. A volte ci sono reazioni diverse nei Paesi d'arrivo, provocate da paura e tentativi di chiusura, che sfociano a volte nell'indifferenza". In questo quadro - ha concluso Mattarella -, vi è un'esigenza di politiche serie e lungimiranti".