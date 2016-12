Onu, Merkel: G4 non basta più

In un incontro del cosiddetto "G4" (Germania, Brasile, India e Giappone) svoltosi a margine dell'Assemblea generale dell'Onu a New York, la cancelliera Angela Merkel si è pronunciata "con forza" per un allargamento del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Lo riferisce Der Spiegel. "Non solo noi quattro, ma anche molti altri non sono d'accordo con la struttura e le modalità di lavoro del Consiglio di sicurezza", ha detto la cancelliera.