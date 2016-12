Onu, la Russia attacca Ankara

La riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza della Nazioni Unite voluta dalla Russia si è conclusa con un nulla di fatto. Mosca aveva presentato una bozza attraverso la quale bloccare l'azione della Turchia in Siria, che sta cercando di organizzare un intervento via terra con il sostegno dell'Arabia saudita. Per questo il Cremlino ha chiesto di sostenere la sovranità territoriale di Damasco contro l'ingerenza di Ankara.