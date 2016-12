Onu: la bandiera palestinese arriva al Palazzo di vetro. Il no di Usa e Israele

La risoluzione è passata con 119 sì, 8 no tra i quali Stati Uniti e Israele, e 45 astenuti. Da parte sua, il Vaticano si è smarcato dall'iniziativa dell'Anp, dicendo che la sua bandiera non sventolerà prima del discorso di Papa Francesco il 25 settembre.



"E' un fatto simbolico, ma rappresenta un altro passo per solidificare i pilastri dello Stato della Palestina sulla scena internazionale", ha spiegato Riyad Mansour, l'ambasciatore dell'Anp all'Onu. "Il quadro è cupo - ha aggiunto -. Il processo politico è morto, Gaza è soffocata. Questa risoluzione sulla bandiera è come una piccola luce volta a tenere viva la speranza per il popolo palestinese".



Forte opposizione è stata però espressa sia dagli Stati Uniti sia da Israele all'iniziativa: l'ambasciatore di Israele al Palazzo di Vetro, Ron Prosor, ha bollato l'iniziativa come "un palese tentativo di dirottare le Nazioni Unite". Mentre il portavoce del Dipartimento di Stato americano, Mark Toner, l'ha definita "controproducente".



Quanto al Vaticano, l'arcivescovo Bernardito Auza, osservatore permanente della Santa Sede al Palazzo di Vetro, ha ribadito di non essere un co-sponsor dell'iniziativa "perché abbiamo certamente diverse priorità", e di non aver ancora deciso se la sua bandiera verrà issata in futuro. "La questione è aperta, non posso dire quale sarà la posizione della Santa Sede in seguito", ha detto Auza.



L'Anp aveva ottenuto nel novembre 2012 lo status di osservatore non membro all'Onu. Ora le Nazioni Unite hanno a disposizione 20 giorni per attuare la misura, in tempo per la visita del presidente palestinese Abu Mazen, in programma per il 30 settembre.