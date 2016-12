00:19 - L'Isis e il Fronte al Nusra "pongono una chiara minaccia per la pace e la sicurezza internazionale" e in particolare l'Isis ha riserve di armi e munizioni talmente vaste che, nonostante i raid aerei degli Usa e alleati, può andare avanti a combattere per altri due anni senza problemi. Lo afferma un nuovo rapporto di un Comitato di analisi, sostegno e monitoraggio delle sanzioni elaborato per il Consiglio di sicurezza dell'Onu.