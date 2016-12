Onu: Iran ha rispettato impegni

L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (Aiea) ha affermato che l'Iran ha rispettato gli impegni assunti con l'accordo siglato a Ginevra il 14 luglio scorso, spianando così la strada alla rimozione delle sanzioni per Teheran. "L'Iran - ha sottolineato l'Aiea, che ha sede a Vienna - ha rispettato tutte le misure per far si che si possa attuare l'implementation day (la revoca delle sanzioni, ndr) secondo quanto previsto dall'accordo".