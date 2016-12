Onu: in Darfur situazione disperata

Decine di migliaia di civili che sono fuggiti dai combattimenti tra le forze governative e i ribelli nella regione di Jebel Marra, in Darfur, nell'ovest del Sudan, si trovano in una situazione umanitaria "disperata". E' questo l'allarme lanciato dall'Onu, che sottolinea inoltre come l'esplosione delle violenze abbia "portato al peggiore sfollamento di civili a cui le Nazioni Unite abbiano assistito negli ultimi dieci anni".