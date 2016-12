Onu: Helen Clark candidata alla successione di Ban Ki-moon

L'ex premier neozelandese e attuale capo del Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo è ufficialmente candidata per il suo Paese come successore di Ban Ki-moon per il ruolo di segretario generale dell'Onu. Lo hanno annunciato il primo ministro neozelandese John Key da Wellington e la stessa Clark da New York. Key ha affermato che il numero uno di Undp ha offerto la sua "totale dedizione per costruire Nazioni Unite più forti".