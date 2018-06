Onu, eliminato il candidato di Trump per la guida dell'Oim

Ken Isaacs, il candidato di Donald Trump alla direzione generale dell'Oim, l'agenzia dell'Onu per le migrazioni,, è stato eliminato dagli Stati membri. Accusato di posizioni anti-musulmane, è stato estromesso al terzo round di votazione. I due candidati rimasti in lizza sono ora il politico portoghese ed ex commissario Ue per la Giustizia Antonio Vitorino e l'attuale direttrice aggiunta dell'Oim, la costaricana Laura Thompson.