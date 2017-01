Onu, duro scontro tra l'ambasciatore americano e quello russo

Botta e risposta senza esclusione di colpi in Consiglio di Sicurezza Onu tra Stati Uniti e Russia. L'ambasciatrice americana uscente, Samantha Power, ha attaccato Mosca affermando che ha invaso e annesso parti dell'Ucraina e ha portato avanti "un attacco militare spietato" in Siria. Il delegato del Cremlino, Vitaly Churkin, ha accusato la Casa Bianca di essere alla "disperata" ricerca di capri espiatori per i suoi fallimenti in Iraq, Siria e Libia.