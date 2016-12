Onu:decine migliaia civili catturati da Isis a Mosul per scudi umani

Decine di migliaia di civili, tra donne, uomini e bambini, sono stati catturati dai miliziani dell'Isis attorno a Mosul per essere condotti nella città irachena. Lo denuncia la portavoce dell'Ufficio dell'Alto commissario Onu per i diritti umani, Ravina Shamandasani. Molti dei prigionieri sono stati giustiziati o usati come scudi umani mentre prosegue l'offensiva delle forze irachene per riconquistare la roccaforte jihadista.