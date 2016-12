Onu: da Siria via libera ad aiuti umanitari per 12 città assediate

La Siria ha autorizzato nel mese di giugno il passaggio e la consegna di aiuti umanitari con convogli terrestri verso dodici città assediate. Lo riferisce l'Onu, aggiungendo che il regime di Damasco ha dato il via libera al transito di aiuti anche in altre tre zone, ma ha opposto il suo veto all'arrivo dei convogli in due aree.