Onu bandisce da tutti i porti del mondo 4 navi della Corea del Nord

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite ha bandito dai porti di tutto il mondo quattro navi cargo nordcoreane per aver trasportato merci proibite in base alle sanzioni imposte al regime di Pyongyang. Quattro altre navi - battenti bandiere delle Comore, di Saint Kitts and Navis, della Cambogia e della stessa Corea del Nord - erano state già inserite nella blacklist a ottobre. La Cina si è opposta al blocco per ulteriori sei navi.