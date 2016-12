Onu, Ban verso visita a Pyongyang

Il segretario generale dell'Onu Ban Ki-moon punta a visitare la Corea del Nord in settimana: lo ha riportato l'agenzia Yonhap, citando in forma anonima una fonte di alto livello delle Nazioni Unite. Se effettuata, la missione di Ban sarebbe la prima mai fatta a Pyongyang da un segretario dell'Onu nel pieno delle funzioni. A maggio Ban, ex ministro degli Esteri di Seul, voleva recarsi a Kaesong, ma all'ultimo la Corea del Nord negò il via libera.