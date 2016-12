Onu, al via bilaterale Putin-Obama

E' iniziato a New York il bilaterale a porte chiuse tra il presidente Usa, Barack Obama, e il leader russo, Vladimir Putin. Dopo le scintille durante i discorsi di entrambi all'Assemblea generale dell'Onu, i due leader si affrontano per la prima volta in un faccia a faccia dopo quasi un anno e mezzo. In agenda anche la situazione in Siria e Ucraina.