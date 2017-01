Onu, accordo su bozza risoluzione su Siria: "Adeguato monitoraggio"

I membri del Consiglio di Sicurezza dell'Onu hanno trovato un accordo su una bozza di risoluzione sulla Siria che dovrebbe essere votata nella giornata di lunedì. Si "chiede al segretario generale di adottare misure urgenti in modo da fornire disposizioni in coordinamento con le parti interessate, per consentire il monitoraggio sul benessere dei civili nei quartieri orientali di Aleppo".

Il testo, una versione modificata della bozza francese con emendamenti russi, arriverà in aula per le 9 (le 15 in Italia) e l'ambasciatrice Usa Samantha Power dice di sperare in un'approvazione all'unanimità.



Mosca aveva minacciato di porre il veto sulla bozza originaria, che chiedeva l'invio di osservatori Onu per monitorare l'evacuazione, insistendo invece sulla preventiva approvazione del governo siriano. Nel nuovo testo è stato trovato l'accordo sulla frase "in coordinamento con le parti interessate", che quindi prevede in qualche modo il coinvolgimento di Damasco.