Onu a Trump: "Usa continuino a proteggere chi scappa da guerre"

L'Onu ha chiesto agli Stati Uniti di portare avanti la lunga tradizione di accoglienza senza fare distinzioni di razza, nazionalità o religione. L'appello è arrivato in una dichiarazione congiunta dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni e dell'Alto commissariato Onu per i rifugiati, in risposta alla decisione di Trump di sospendere per 3 mesi il programma di accoglienza dei rifugiati e di congelare gli ingressi di dai Paesi musulmani.