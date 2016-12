Ong:Cuba liberi politici in cella

In risposta alla polemica affermazione di Raul Castro sul rispetto dei diritti umani a Cuba - "Datemi una lista di prigionieri politici e saranno tutti liberi entro stasera" - un'organizzazione dell'esilio cubano in Florida ha pubblicato una lista di 47 persone attualmente in carcere nell'arcipelago. "Ora ci attendiamo che siano liberati, senza alcuna condizione", ha scritto l'organizzazione sul suo sito web.