Ondata di maltempo in Germania: le inondazioni provocano almeno 11 morti

In Germania, la conformazione delle valli ha moltiplicato la potenza delle bombe d'acqua: ciò ha ha causato un numero di morti maggiore rispetto alla Francia. Nella sola serata del 2 giugno, sono stati cinque i corpi recuperati in Alta Baviera, vicino al confine con l'Austria: le tre donne decedute a Simbach am Inn erano appartenenti alla stessa famiglia; trovato morto anche un uomo di 75 anni, mentre una donna di 80 anni è riuscita a non rimanere intrappolata nella sua abitazione a Julbach.