Ondata arrivi in Macedonia-Ungheria

L'ondata di arrivi non si arresta. Almeno 10.826 profughi hanno oltrepassato il confine arrivando in Macedonia (7.600) e in Ungheria (3.226) nelle ultime ore. Si tratta di migranti che percorrono "la rotta balcanica" e che provengono in prevalenza dalla Siria. Intanto circa 3.800 militari sono già stati dispiegati al confine meridionale dell'Ungheria con il compito di affiancare la polizia e partecipare alla costruzione del "muro" anti-migranti.