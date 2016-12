Oms: emergenza Zika "peggiorerà"

L'epidemia di virus Zika "potrebbe peggiorare", ha dichiarato il capo dell'Organizzazione mondiale della Sanità, Margaret Chan, in visita in Brasile, il Paese più colpito dai contagi. Secondo Chan, il virus Zika, ritenuto responsabile anche dei casi di microcefalia in bambini nati da donne contagiate, rappresenta una sfida "formidabile" e difficile da affrontare. "E' pieno di incertezze, dovremo essere preparati a sorprese".