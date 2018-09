Omicidio Mariam, confessano due bulle: "Siamo state noi"

Cinque delle sei ragazze finite a processo per l'omicidio sono minorenni. L'unica maggiorenne ha 19 anni. Sarebbero state loro ad aggredire Mariam con calci e pugni a bordo di un pullman causandole un'emorragia cerebrale. La ragazza è morta dopo tre settimane di coma.



L'omertà del branco sta cominciando a vacillare. Due di loro si sono dichiarate colpevoli probabilmente sperando di ottenere qualche attenuante dal giudice Tim Spruce della Nottingham Magistrates Court. La loro pena verrà definita il prossimo 26 ottobre. Altre tre ragazze, fra cui l'unica maggiorenne, hanno chiesto il rinvio e torneranno davanti al giudice un giorno prima della sentenza delle amiche. Una 15enne invece si è proclamata innocente. "Farò del mio meglio per avere giustizia per mia figlia", ha detto il papà di Mariam dopo l'udienza.



C'è anche un secondo filone di indagine: quello contro i sanitari inglesi che hanno dimesso Mariam dopo l'aggressione e l'hanno mandata a casa con un'emorragia cerebrale in corso. Quando è stata riportata in ospedale, infatti, la 18enne era già in coma da cui non si è mai più risvegliata.