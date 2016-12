Omicidio in Kenya, fermato il maggiordomo di Andrea Maffi

Giallo risolto per la morte di Andrea Maffi nella sua villa in Kenya. Secondo la ricostruzione della polizia locale, il cameriere-giardiniere sarebbe stato sorpreso dal 40enne bergamesco mentre tentava di rubare un computer e alcuni telefonini, con la complicità di un amico kenyota dello stesso Maffi. I due avrebbere reagito picchiando l'operatore turistico italiano, non è ancora chiaro chi abbia sferrato le coltellate mortali.

I familiari di Andrea Maffi sono da poco atterrati in Kenya per seguire le indagini. A breve verrà effettuata l'autopsia sul corpo della vittima e per fine settimana si prevede il rimpatrio della salma. I funerali si terranno a Villongo, il paese della bergamesca dove Maffi tornava spesso per abbracciare i suoi familiari.