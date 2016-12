Omicidio ex miss Venezuela,condanne

Un tribunale venezuelano ha condannato tre imputati a 30 anni di reclusione per l'omicidio di Monica Spear, ex miss Venezuela e attrice, uccisa nel gennaio del 2014 insieme al marito. La 29enne Spear stava viaggiando insieme al marito e alla figlioletta quando la loro macchina si era fermata per un guasto: mentre l'autogru stava soccorrendo il veicolo, un gruppo di uomini armati aveva aperto il fuoco, uccidendo la coppia e ferendo la bambina.