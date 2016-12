Omicidio Elci, morto agente ferito

E' morto in ospedale uno dei due poliziotti turchi rimasti feriti nella sparatoria di Diyarbakir nella quale è stato ucciso il capo degli avvocati curdi locali, Tahir Elci. Lo riferiscono media turchi. Un altro agente era morto poco dopo essere stato colpito nello scontro a fuoco. Elci era in attesa di processo per aver detto in tv di non ritenere il Pkk un'organizzazione terroristica.