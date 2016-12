Omicidi di stranieri in Bangladesh, il ministro: "L'Isis non c'entra"

Le uccisioni in pochi giorni a colpi d'arma da fuoco dell'italiano Cesare Tavella e del giapponese Hoshi Kunio "hanno molte somiglianze", "sembrano il lavoro di professionisti", ma "non sono opera dell'Isis". Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno del Bangladesh, Asaduzzaman Khan. Gli omicidi dei due stranieri "hanno la stessa origine", ma non riguardano i militanti dello Stato islamico che "non è presente in Bangladesh", ha aggiunto.