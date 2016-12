Olio d'oliva tunisino, dure critiche da Grecia e Italia alla Ue

Italia e Grecia hanno espresso alla Ue "grande preoccupazione per le modalità con cui è stata predisposta e portata avanti la proposta di concedere agevolazioni alla Tunisia per l'esportazione verso l'Ue del suo olio d'oliva. I rappresentanti dei due Paesi hanno denunciato e contestato "la mancanza di consultazioni, durata delle misure e assenza di una valutazione ex ante dell'impatto delle misure stesse sul settore dell'olio di oliva europeo".