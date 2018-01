Olimpiadi, Seul: "Intimidatoria" la parata in programma l'8 febbraio

Vacilla la tregua olimpica tra le due Coree. Seul definisce infatti "intimidatoria" la parata su vasta scala che Pyongyang potrebbe tenere l'8 febbraio, nuovo giorno scelto per celebrare le forze armate, alla vigilia del via alle Olimpiadi di PyeongChang. Se questa parata si farà, ipotesi altamente probabile per la Corea del Sud, "saranno mobilitati moltissimi militari e quasi tutti gli armamenti del Paese".