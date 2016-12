A 50 giorni dall'apertura delle Olimpiadi , Rio de Janeiro ha dichiarato lo stato di emergenza finanziaria. "C'è il rischio che non si riescano a onorare gli impegni presi per i Giochi ", ha detto il governatore ad interim della città che ospiterà le Olimpiadi, Francisco Dornelles. A rischio, secondo Dornelles, i servizi pubblici essenziali come la sicurezza, la sanità e l'istruzione. Il presidente brasiliano Michel Temer ha promesso aiuti.

In un decreto, Dornelles ha autorizzato "misure eccezionali" scrivendo che Rio è sull'orlo della "calamità pubblica". Ciò comporterebbe un crollo totale dei servizi pubblici essenziali.



Anche se gran parte dei finanziamenti vengono dal municipio di Rio, lo Stato carioca ha la competenza in molti settori chiave, come il trasporto e l'ordine pubblico. Michel Temer, presidente a interim del Brasile - Paese in profonda recessione economica e in crisi politico-istituzionale - ha promesso aiuti finanziari federali.