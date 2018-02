Olimpiadi invernali, Onu accorda via sanzioni a delegato Corea Nord

La commissione delle Nazioni Unite che monitora lo status delle sanzioni imposte alla Corea del Nord ha accordato un'esenzione per uno dei membri della delegazione di Pyongyang di 23 persone diretta in Corea del Sud per le Olimpiadi invernali, che è soggetto a divieti di viaggio e congelamento di asset. L'ambasciatore olandese all'Onu, Karel Van Oosterom, che presiede la commissione, ha comunicato che l'esenzione è stata approvata per Choe Hwi.