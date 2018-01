Olimpiadi invernali, Corea del Nord invia prima delegazione al Sud

La Corea del Nord ha informato il Sud di voler inviare sabato un primo team in rappresentanza del gruppo di 140 persone di performance artistica, come definito dalle parti nell'ambito della sua partecipazione alle Olimpiadi invernali di PyeongChang del 9-25 febbraio. Al momento la missione è stimata in soli due giorni: mentre Seul darà una risposta al Nord dopo le relative valutazioni. Nei piani concordati, i primi arrivi erano attesi per il 25 gennaio.