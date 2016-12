Olimpiadi, il Cio apre agli atleti trans: in gara anche senza operazione

Farà certamente discutere la decisione che il Cio si appresta ad annunciare ma almeno riempie un vuoto legislativo: alle Olimpiadi potranno gareggiare anche i transessuali che non abbiano ancora effettuato l'operazione per il cambio di sesso. Una norma che potrebbe entrare in vigore già a partire dai prossimi Giochi di Rio che prenderanno il via il 5 agosto.