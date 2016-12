Olimpiadi di Rio, Ban Ki-moon chiede tregua in tutto il mondo

Il segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, ha chiesto che si rispetti la tregua olimpica in tutto il mondo durante i Giochi di Rio. "Nonostante una visione tanto ambiziosa possa sembrare impossibile - ha spiegato - lo spirito olimpico ci spinge a essere all'altezza della sfida". "Invito le parti belligeranti a realizzare gli stessi sforzi per far tacere le armi nei campi di battaglia e gli sportivi a conquistare medaglie", ha concluso.