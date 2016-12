Olimpiadi 2024, gli Usa rispondono alla candidatura di Roma con Boston

01:41 - Boston è stata scelta come città americana candidata a ospitare le Olimpiadi del 2024. Lo ha annunciato il comitato Olimpico Usa. Roma dovrà quindi vedersela fra le altre anche con la città del nordest degli Usa. Intanto Pechino (Cina) ed Almaty (Kazakistan) hanno ufficialmente presentato al Cio il dossier relativo alle candidature per l'edizione invernale dei Giochi del 2022.

La città del Massachusetts la spunta non senza qualche sorpresa sulle altre papabili americane alla candidatura, ossia Los Angeles, San Francisco e Washington. E si affianca a Roma, l'unica altra città già ufficialmente candidata a rincorrere il sogno olimpico.



Le altre possibili avversarie di Roma - La Germania dovrebbe schierare Amburgo o Berlino, e sono attese anche candidature francesi e ungheresi. Non è escluso inoltre un ingresso in campo del Sudafrica, che diventerebbe subito una delle favorite perché si tratterebbe, laddove scelta, della prima volta assoluta per i Giochi in Africa. Il Comitato Olimpico Internazionale deciderà nel 2017 chi ospiterà le Olimpiadi.



Nuovo tentativo Usa dopo due fallimenti - A Boston spetta il compito di rilanciare le speranze degli Stati Uniti, dopo che i due precedenti tentativi recenti "made in Usa", quello di New York 2012 e Chicago 2016, non sono andati a buon fine. L'ultima volta che la superpotenza americana ha ospitato i giochi olimpici fu nel 1996, con la controversa scelta di Atlanta.