Oleodotto nella riserva Sioux, "la Cnn non dà la notizia": nativi protestano davanti alla sede dell'emittente tv

Proteste davanti alla Cnn a Hollywood, Los Angeles. Secondo i nativi d'America, che da mesi protestano contro la costruzione di un oleodotto in una riserva Sioux, in Nord Dakota, l'emittente televisiva all news si rifiuta di coprire la notizia omettendo quello che sta accadendo nella riserva. "Si rifiutano di coprire i fatti in maniera corretta", affermano i dimostranti.