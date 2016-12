Olandese denuncia stupro, ora è accusata di adulterio in Qatar

Una turista olandese che ha denunciato di essere stata violentata è stata arrestata e incarcerata a Doha e adesso rischia di essere accusata di adulterio, considerato un crimine molto grave in Qatar. Lo riporta la Bbc. E' stato arrestato anche l'uomo accusato di stupro. Oltre all'accusa per adulterio, punibile con la flagellazione o la lapidazione, la donna rischia di essere incriminata per aver consumato alcol, illegale nel Paese.