29 gennaio 2015 Olanda, uomo armato fa irruzione negli studi della tv nazionale: arrestato La sede del canale è stata evacuata, interrotte tutte le trasmissioni. L'arma si è poi rivelata falsa. L'uomo, un 19enne, voleva che venisse letto un suo messaggio Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

07:21 - Un uomo armato di una pistola che si è poi rivelata giocattolo ha fatto irruzione nella sede della tv nazionale olandese. Lo riporta l'agenzia Anp, precisando che le trasmissioni sono state interrotte. L'uomo, che chiedeva di trasmettere un messaggio in tv, è stato arrestato. Secondo quanto riportano i giornali locali, sarebbe entrato negli studi del NOS Journaal all'interno del Media Park di Hilversum, a sud di Amsterdam. L'edificio è stato evacuato.

L'uomo, un 19enne presentatosi come un attivista di un collettivo di hacker, ha fatto irruzione, facendo per qualche minuto temere il peggio prima di essere bloccato e arrestato da alcuni agenti con le pistole spianate sotto l'occhio delle telecamere. Secondo quanto raccontano alcuni testimoni, l'uomo si sarebbe presentato nello studio in cui andavano in onda le news della sera chiedendo di avere uno spazio per fare un annuncio al pubblico in diretta tv, ma le trasmissioni sono state subito interrotte.



Sugli schermi è poi comparsa la scritta: "Si prega di avere pazienza. Date le circostanze le trasmissioni sono al momento sospese". La sede della tv è stata sgomberata senza problemi e non ci sono stati feriti. L'intruso, di cui non si conoscono ancora l'identità né le motivazioni esatte, è stato alla fine ammanettato e portato via dalla polizia. In riprese fatte all'interno degli studi televisivi e ritrasmesse più tardi, l'aggressore appare giovane, con i capelli cortissimi, occhiali con montatura nera, abito e cravatta pure neri con camicia bianca. Dietro la schiena nasconde un'arma che sembra avere il silenziatore.