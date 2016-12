Olanda, treno passeggeri sbatte contro gru e deraglia: almeno un morto

Almeno una persona è morta nel deragliamento di un treno passeggeri avvenuto nella cittadina di Dalfsen, nel nord dell'Olanda. Il convoglio trasportava in tutto tra i 10 e i 15 passeggeri ed era in servizio da Zwolle a Emmen. Stando a quanto riferito dai media locali, il treno è deragliato dopo essere entrato in collisione con una gru idraulica.