Olanda, tenore operato al cervelloLui canta un'aria di Schubert

Una sala operatoria dello University Medical Center di Utrecht, in Olanda, è stata teatro, nel vero senso della parola, di una spettacolare operazione. Ambroz Bajec-Lapajne, tenore dell'Opera Nazionale Olandese, sottoposto a un delicato intervento al cervello, si è esibito in un'aria di Franza Schubert, "Gute Nacht". Immagini davvero d'impatto, risalenti al 2014, ma pubblicate solo ora dall'ospedale olandese.

Il cantante era affetto da un tumore al cervello e si trovava sotto i ferri per rimuoverlo. L'operazione è avvenuta a paziente sveglio e i medici hanno chiesto all'artista di rimanere attivo durante l'intervento. Bajec-Lapajne ha così deciso di stupire tutta l'equipe intonando il brano classico, in due tonalità diverse, per fornire segni di attività cognitiva durante la craniotomia. Dopo alcuni istanti di appannamento, il tenore ha poi cantato per diversi minuti. "E' stata una sensazione molto strana", ha poi commentato con tranquillità l'artista.