Olanda, si dimette ministro Giustizia per scandalo di 17 anni fa

Il ministro della Giustizia olandese Ard van der Steur si è dimesso, indebolendo il governo a poche settimane dalle elezioni in programma il 15 marzo. La decisione è stata presa in relazione al dibattito scatenato da uno scandalo di 17 anni fa per la restituzione di circa 2 milioni di euro a un boss della droga, Cees Helman, come parte di un accordo con la procura. Lo scandalo è stato reso noto in un libro da poco uscito.