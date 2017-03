Olanda, per Nyt da Usa soldi a candidato populista Wilders

A una settimana dal voto che aprirà una cruciale tornata elettorale in Europa, dove si voterà anche in Francia e in Germania, l'Olanda teme non solo le interferenze russe ma anche quelle americane. Secondo il "New York Times", Geert Wilders, il controverso leader di estrema destra dato in ascesa, sta ricevendo aiuto dagli ambienti conservatori americani, attratti dalle sue posizioni xenofobe, anti islamiche e anti europee.