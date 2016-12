Olanda: "Non andate a Sharm"

Allarme anche in Olanda, che sta organizzando il rientro dei propri turisti dal Sinai: il ministro degli Esteri, Bert Koenders, ha esortato i turisti a non partire per Sharm el Sheikh la settimana prossima. "Abbiamo l'impressione - ha detto ai media locali - che vi siano condizioni di insicurezza insufficienti in quel luogo". Il ministro ha sottolineato che l'invito riguarda solo Sharm e non il resto dell'Egitto.