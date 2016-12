Olanda, lancia sedia al giudice dopo una sentenza ingiusta

11:09 - Non solo in Italia si scatena la rabbia della gente per sentenze ritenute ingiuste. In Olanda un pirata della strada che ha ucciso tre persone, una bambina di 2 anni e i suoi due nonni, è stato condannato solo a 120 ore di lavori sociali. Alla lettura della sentenza in aula il padre della bimba, infuriato, ha preso una sedia e l'ha lanciata all'indirizzo del giudice...