Olanda, allerta nell'aeroporto di Schiphol: rafforzati i controlli

L'aeroporto internazionale di Schiphol-Amsterdam, in Olanda, ha rafforzato i controlli e le misure di sicurezza a seguito di una segnalazione. Lo riportano i media olandesi, secondo cui non è chiara la natura della minaccia. Il portavoce del coordinamento nazionale per il terrorismo ha assicurato che le misure sono di natura "preventiva". I controlli hanno già provocato la formazione di lunghe code negli accessi allo scalo.