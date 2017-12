Olanda, allarme terrorismo, arrestati quattro uomini sospetti

La polizia olandese ha arrestato quattro uomini, tra cui un cittadino svedese, sospettati di essere coinvolti in attività terroristiche. Un uomo, 29 anni, era arrivato in Olanda da Stoccolma, mentre gli altri tre, di 21, 23 e 30 anni, provengono dalle città di Vlaardingen, Delft e Gouda, nel sud-ovest dell'Olanda. La polizia ha perquisito le loro abitazioni e sequestrato dati elettronici ma non ha trovato né armi né esplosivi.