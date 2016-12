Oklahoma, scontri in un carcere

Tre detenuti morti e cinque rimasti feriti. E' il bilancio degli disordini scoppiati in una prigione privata dell'Oklahoma, negli Stati Uniti, per ragioni ancora sconosciute. Gli scontri avrebbero interessato una sezione isolata della struttura e nessun membro dello staff è rimasto ferito. I detenuti feriti sono stati condotti in ospedale. Non è chiaro cosa abbia causato le ferite, e non sono stati forniti i nomi delle vittime, nè dei feriti.