Oim: "Nel 2017 sono morti 3.115 migranti nel Mediterraneo"

Nel 2017 sono 3.115 i migranti morti nelle acque del Mediterraneo. Lo riferisce l'Oim, precisando che nel 2016 le vittime dei flussi migratori ammontavano a 4.962. "Il freddo non ha frenato il numero di arrivi né di decessi, che continuano ad aumentare a pochi giorni dalla fine dell'anno", sottolinea l'organizzazione. Quest'anno in Europa è arrivato via mare un totale di 168.314 tra migranti e richiedenti asilo, di cui il 70% è approdato in Italia.