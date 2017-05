Ohio, sparatoria in una casa di riposo per anziani: quattro morti

Sparatoria con quattro morti in una casa di riposo a Kirkersville, piccolo villaggio dell'Ohio. Le vittime sono due donne che lavoravano nella struttura, un poliziotto in servizio da sole tre settimane e l'autore dell'assalto, il cui movente resta al momento ignoto. L'assalitore aveva preso in ostaggio anche due persone, che però sono riuscite a scappare e a dare l'allarme.