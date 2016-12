Ohio, il papà e il patrigno portano insieme la figlia Brittany all'altare

La storia è stata raccontata dal "Daily Mail", e la bella favola sintetizzata in una foto, firmata da Delia D. Blackburn: un'immagine, quella in cui i due uomini vanno all'altare insieme, che sta facendo il giro del mondo via web, commuovendo tutti. E' stato un gesto di condivisione di un affetto, quello per la figlia, che il papà biologico ha voluto dimostrare anche con questo improvviso e solenne invito a un "compagno di vita".



Il patrigno ha poi raccontato che il papà vero gli ha preso la mano dicendogli "hai lavorato tanto anche tu per tirare su notra figlia. Tocca anche a te portarla all'altare". E così, dice ancora il patrigno, "mi ha regalato il momento più bello della mia vita". Lacrime di felicità anche per la sposa, che non ha retto all'emozione, scoppiando in lacrime di felicità al gesto d'amore di papà Todd. Amore per l'altro papà, ma soprattutto per lei.